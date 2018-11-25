كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 05:02 صباحاً - ننشر اعترافات أمين شرطة ذبح والده في إمبابة

صورة أرشيفية

ذبح أمين شرطة مفصول والده بمنطقة إمبابة، وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة، مدير الادارة العامة للمباحث، أن الشاب المنسوب اليه تهمة القتل العمد لوالده يعاني من مرض نفسي وتم فصله من الشرطة وبالتحديد من مديرية أمن السويس، وكان أمين شرطة على قوة المديرية، منذ قرابة 15 سنة، ولذلك بعدما أثبت الفحص والتحريات أنه يعاني من مرض نفسي.

وأضافت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الادارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، أن المتهم استغل وجود والده بمفرده داخل الشقة واستغراقه في النوم واستل سكين من مطبخ الشقة وذبحه، وترك الشقة وفر هاربا حتي اكتشفت والدته الجريمة.

وشرحت تحريات المباحث التي قادها المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة امبابة، أنه فور وصول القوات الي مكان الواقعة، كشفت لغز الجريمة.

والقت القبض على المتهم المشتبه فيه، وتم اقتياده إلى قسم شرطة إمبابة، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة، وجاء في محضر الشرطة أن المتهم كشف عن دوافع الجريمة قائلًا:"أنا اللي قتلته.. كان بيعاملني وحش.. وكل شوية يدوني اتعالج في مستشفي العباسية.. كان بيعملني كاني مجنون.. قلت اقتله وارتاح".

وعقب تسجيل اعترافات المتهم، أمر اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وانتقل للواقعة وناظر الجثة.. فريق من نيابة حوادث شمال الجيزة، وقررت النيابة عرضها على الطب الشرعي، وبدأت في استجواب المتهم حول ملابسات الواقعة.