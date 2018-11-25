كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 05:02 صباحاً - شاهد - أول ظهور للفنان فاروق الفيشاوي بعد خضوعه لعلاج السرطان

فاروق الفيشاوي

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، صورتها برفقة الفنان فاروق الفيشاوي من ضمنهم الفنان سامح السريطي ولفيف من الفنانين المقربين منهم، على صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "انستجرام".

وظهر الفنان فاروق الفيشاوي بعد خضوعة للعلاج من مرض السرطان، برفقة العديد من الفنانين منهم الفنانة دنيا عبد العزيز وسامح السريطي، وكمال أبو رية وهاني مهنى.

يشار إلى أن النجم فاروق الفيشاوى،كان قد أعلن مرضه بالسرطان خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.

