كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 05:02 صباحاً - بعد قضية مقتل "خاشقجي" ..عمرو أديب : سفارتنا في تركيا لازم تتفلى

كتبت : انجي بيومي

طالب الإعلامي عمرو أديب، السلطات المصرية بتفتيش السفارة المصرية في تركيا؛ للتأكد من عدم وجود أي وسيلة لتجسس السلطات التركية عليها.

وقال في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، «لازم سفارتنا في تركيا تتفلى»، مضيفًا: «إذا كانوا بيتجسسوا على السفارة السعودية، هيعملوا إيه معانا؟».

وأضاف «أصبح واضحًا للجميع أن السلطات التركية تتجسس على كافة المقار الدبلوماسية على أرضها»، مشيرًا إلى تسجيلات واقعة مقتل الكاتب الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أكثر من مناسبة، بأنه لديه تسجيلات لجريمة قتل الكاتب الصحفي، جمال خاشقجي، التي تمت داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.