كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 05:02 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-11-2018 فى الدورى المصرى

مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 25 / 11 / 2018 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة المقاصة وإنبى على ستاد المقاولون العرب ومباراة الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش على ستاد الاسكندرية ومباراة الانتاج الحربى والمصرى البورسعيدى على ستاد السلام .

موعد مباراة المقاصة وإنبى

تقام مباراة المقاصة وانبى على ستاد المقاولون العرب فى تمام الثالثة والربع عصر اليوم الاحد فى مواجهة يدخلها الفريق الفيومى منتشياً بفوزه على النجوم بهدفين دون رد فى الجولة الاخيرة للمسابقة فيما خسر الفريق البترولى من الاتحاد السكندرى بهدف دون رد .

ويحتل المقاصة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكه 10 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل انبى المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 18 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين .

ويطمح طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة فى مواصلة قطار النتائج الجيدة للزحف نحو صدارة المسابقة فيما يأمل خالد متولى المدير الفنى لإنبى فى إيقاف نزيف النقاط لفريقه للتخلص من المراكز المتأخرة بجدول الدوري .

موعد مباراة الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش

تقام مباراة الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش على ستاد الاسكندرية فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الأحد فى مواجهة متوازنة للغاية يدخلها زعيم الثغر منتشياً بفوزه على انبى 1-0 فيما تعادل الطلائع مع بتروجت بثلاثة أهداف لكل فريق فى الجولة الماضية .

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 26 هدف فيما يحتل الطلائع المركز السابع برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 14 لقاء فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 18 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة .

ويسعى حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد السكندرى لإستغلال إقامة المباراة على أرضه ووسط جماهيره لخطف النقاط الثلاث فى ظل تقارب موقف الفريقين فى جدول الدوري بينما يأمل البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى الجديد للطلائع تحقيق الانتصار فى أول ظهور له مع الفريق العسكرى خلفاً لمحمد حلمى .

موعد مباراة الانتاج الحربى والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة الانتاج الحربى والمصرى البورسعيدى على ستاد السلام فى تمام الثامنة مساء اليوم الأحد فى مواجهة تبدو سهلة نظرياً للعجلات الحربية التى قهرت الاسماعيلى فى عقر داره بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية فيما خسر الفريق البورسعيدى من حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد .

ويحتل الانتاج الحربى المركز الرابع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 7 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 15 هدف فيما يحتل المصرى المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى 6 وخسر 2 وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 14 هدف ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة .

ويسعى مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لملاحقة المقاصة على المركز الثالث عن طريق انتصاره الثانى على التوالى فيما يأمل مصطفى يونس المدير الفنى للمصرى الذى تولى المسئولية خلفاً لميمى عبد الرازق أن يخطف النقاط الثلاث فى أول ظهور له مع الفريق البورسعيدى .

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباريات الدورى المصرى الممتاز.