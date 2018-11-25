كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 05:02 صباحاً - فخري الفقي : هناك طفل جديد يضاف لقيمة الزيادة السكانية كل 3 ثواني
كتبت : انجي بيومي
قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات خلال الفترة الحالية منها: احتواء الدين العام، وعجز الموازنة.
وتابع مستشار صندوق النقد الدولي السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن معدل النمو السكاني ارتفع خلال السنوات الأخيرة بنسبة 2.5%، وهذا أمر لم نعتاد عليه، وهذا يعني أن هناك طفل جديد يضاف لقيمة الزيادة السكانية كل 3 ثواني.
ولفت إلى أن الزيادة السكانية تلتهم أي جهود للتنمية وتعادل أربع أضعاف متوسط الزيادة السكانية العالمية، لافتًا إلى أن مصر كانت تزيد بنسبة 1.3 قبل عام 2011، أما الآن فقد تضاعف هذه النسبة.
شكرا لقرائتكم خبر عن فخري الفقي : هناك طفل جديد يضاف لقيمة الزيادة السكانية كل 3 ثواني على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .