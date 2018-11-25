كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 05:02 صباحاً - فخري الفقي : هناك طفل جديد يضاف لقيمة الزيادة السكانية كل 3 ثواني

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات خلال الفترة الحالية منها: احتواء الدين العام، وعجز الموازنة.

وتابع مستشار صندوق النقد الدولي السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن معدل النمو السكاني ارتفع خلال السنوات الأخيرة بنسبة 2.5%، وهذا أمر لم نعتاد عليه، وهذا يعني أن هناك طفل جديد يضاف لقيمة الزيادة السكانية كل 3 ثواني.

ولفت إلى أن الزيادة السكانية تلتهم أي جهود للتنمية وتعادل أربع أضعاف متوسط الزيادة السكانية العالمية، لافتًا إلى أن مصر كانت تزيد بنسبة 1.3 قبل عام 2011، أما الآن فقد تضاعف هذه النسبة.