بالصور- عروض الأزياء الجديدة للشتاء وتكريمات مشاهير في ختام "ميدل إيست فاشون"

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوي-

تصوير- فريد قطب:

شهد ختام مهرجان Middle East Fashion festival، أمس الجمعة عدة عروض أزياء، في الحفل الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وشمل المهرجان عروض أزياء لمصميي من عدة دول منها المغرب، وأرمينيا، والأردن، ولبنان، بالإضافة إلى مصر، وعرض كل مُصمّم مجموعة من أزياءه الخاصة بالشتاء، لأول مرة في المهرجان.

وتم تكريم عدد من المشاهير في المهرجان منهم مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، والفنانة أنوشكا.

وافتتحت عروض الأزياء، المُصممة الأرمينية نوريا، التي تميزت أزياءها بتباين ألوان التركواز والألوان الشبابية.

وشاركت المصممة المصرية نادين عزت، بفساتين سهرة يغلب عليها اللونين الأسود والذهبى بحيث تناسب السواريهات.

أما المصممة الأردنية هبة إدريس عرضت "سراويل" تناسب كافة الأذواق، وكان الختام مع أنس قضماني مصمم الأزياء اللبناني، الذى جمعت أزياءه ما بين الرُقي والأناقة.