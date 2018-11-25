بالصور- فساتين طوني ورد للعرائس.. بكل تدرجات الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوي-

إذا كانت فيكتوريا ملكة بريطانيا وراء شيوع استعمال اللون الأبيض لفساتين الزفاف منذ القرن التاسع عشر، فإن المصمم طوني ورد قرر من خلال مجموعة La Mariee Fall2019، التي قدمها مؤخرًا، أن يتخطى كلاسيكية هذا اللون منتقلًا إلى تدرجاته ليقدم إطلالات متجددة وعصرية لعروس العام المقبل.

قدم المصمم طوني ورد لعروس 2019 لوحة ألوان متنوعة تضمنت بالإضافة إلى الأبيض ألوان: البيج الصوفي، الوردي الفاتح، لون الكاراميل، الأبيض-الذهبي، الأبيض-الفضي، الرمادي الفاتح جدًا، الأبيض السكري،ونفذ لها إطلالات أميرية تميزت بطابع رومانسي دخلت عليه اللمسات العصرية لترضي متطلبات كل عروس تبحث عن ثوب زفافم ميز من حيث التصميم والتنفيذ، بحسب موقع "العربية".

اختار طوني ورد الموسلين الحريري والدانتيل لتنفيذ فساتين زفاف تنوعت بقصاتها بين الضيقة المرفقة بتنورة منسدلة على الجانبين والخلف، وقصة الـA المطلوبة جداً من العرائس عادةً، والفساتين التي ترافقها جيب واسعة.

وقد ترافقت فساتين الزفاف مع أكسسوارات للرأس وطرحات تزينت بتطريزات ناعمة كملت إطلالة العروس بطابعها الفاخر والأنيق.

وفي الألبوم أعلاه نقدم لكم مجموعة من أجمل ما جاء في مجموعة طوني ورد لفساتين الزفاف.