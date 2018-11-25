كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 02:08 صباحاً - أستاذ أمراض نساء يكشف أهمية وتحذيرات تناول الفياجرا للمرأة

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور عمر عبدالعزيز، أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب قصر العيني، إن أكثر من 50% من حالات الطلاق في مصر خلال أول سنة في الزواج سببها عدم الرغبة الجنسية من ناحية المرأة، أو عدم استمتاعها في العلاقة الزوجية.

وأشار "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء السبت، إلى أن الفياجرا النسائية والتي أعلنت وزارة الصحة تعالج الجانب النفسي عند المرأة، ويجعلها تشعر بالقدرة على الاستمتاع في العلاقة الزوجية.

وأوضح أن الفياجرا النسائية تختلف عن الفياجرا الأخرى التي يتناولها الرجال، حيث أنها تعمل على المخ، وليس الأعضاء التناسلية، وتحفز افراز هرمون السعادة عند المرأة، مؤكدًا أن هذا القرص لا يجب تناوله مع حبوب منع الحمل، لأنه يتعارض معه، ويؤدي إلى ظهور أعراض جانبية.