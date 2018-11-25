كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 02:08 صباحاً - الإسماعيلي يكشف حقيقة وقوع خناقة في معسكر بروندي

الإسماعيلي

نفى محمد الكلية رئيس بعثة الإسماعيلي المتواجدة في بوروندي نشوب مشادة لفظية بين محمد محسن أبوجريشة المدرب العام للفريق، ولاعب الوسط عمر الوحش لاعب الوسط، على هامش مران السبت.

ويتواجد الإسماعيلي في بروندي استعدادا لمواجهة ماسيجير نيجوزي الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الـ64 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وقال الكلية أمين صندوق الإسماعيلي، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "كل ما نشر عن هذا الأمر عار تماما عن الصحة، الفريق يحتاج لتكاتف الجميع من أجل عبور تلك المرحلة الصعبة التي تشهد تراجع في النتائج".

وأضاف "قمت باستدعاء محمد محسن أبوجريشة ونفى هذه الأمباء جملة وتفصيلا، وأكد أن جميع اللاعبين في حالة تركيز كبيرة".

وواصل: "هناك بعض وسائل الاعلام تستهدف إحداث أزمة داخل صفوف الفريق، وأتمنى من جماهير الإسماعيلي عدم الانصياع لها من أجل استعادة مكانة الفريق التي يستحقها في أسرع وقت ممكن".

وختم "نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمتنا قبل خوض لقاء الإياب بالإسماعيلية سعيا للصعود للدور المقبل بالبطولة، وهو ماسيتحقق بتكاتف الجميع خلف الفريق".