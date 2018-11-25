كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 02:08 صباحاً - بيراميدز يُعلن: تعاقدنا مع 5 صفقات من العيار الثقيل

نادي بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع 5 لاعبين، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال بيراميدز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم بحمد الله توقيع 5 صفقات لدعم الفريق في الفترة الشتوية المقبلة، سيكون أثرها كبير".

ولم يعلن بيراميدز أسماء اللاعبين الذي قام بالتعاقد معهم، وما إذا كان جميعهم من الدوري المصري، أم بينهم بعض الأجانب.

ويحتل بيراميدز في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر.

وكان بيراميدز أجرى تغييرا فنيا على الفريق في الفترة الأخيرة، بتعيين حسام حسن مديرا فنيا، خلفًا للأرجنتيني ريكاردو لافولبي.