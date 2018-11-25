كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 02:08 صباحاً - محمد عنتر: لا يوجد منافس للزمالك حتى الآن.. فيديو
محمد عنتر
قال محمد عنتر لاعب الزمالك، إنه لا يرى أي منافسا لناديه في مسابقة الدوري خلال الموسم الحالي.
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة.
وتابع عنتر في تصريحات لقناة أون سبورت "لا أجد أي منافسا للزمالك حتى الآن، حتى بيراميدز بعيدا عن الفريق".
وعن توقعاته للمربع الذهبي في الموسم الحالي، قال "الزمالك وبيراميدز والأهلي، ولا أرى فريقا آخر".
وواصل "الزمالك بالمستوى الحالي سيحصد الدوري والكأس، وانتظروني بعد عام".
وأردف "لا أخشى أي مدافع أو حارس مرمى، أقوم بالتركيز على الكرة، ولا أنظر في الشخص الذي أواجهه".
وختم "هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر، هو من قام بضمي سابقا لمنتخب المحليين، وأحلم بالانضمام للمنتخب الأول".
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