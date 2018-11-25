كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 02:08 صباحاً - توفيق عكاشة: "نفسي اركب عجل زي السيسي"-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي توفيق عكاشة، :"نفسي أركب عجلة زي الريس".

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنه عندما يرى الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقل الدراجات خلال مؤتمرات الشباب، يتمنى أن يفعل مثله.

وأكد أن ركوب الدراجات العادية والبخارية كان من هوايته، لافتًا إلى أنه يحب ركوب الخيل والدراجات ولكنه منع من ركوبهم بسبب حالته الصحية، مضيفا: "ولادي عندهم عجل وموتسيكلات".