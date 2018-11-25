كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 02:08 صباحاً - وزارة الآثار تعلن افتتاح مشروع ضخم كان متوقفا منذ فترة

كتبت : شيرين عصملي

أعلن الدكتور مصطفى الوزيرى رئيس المجلس الأعلى للآثار، أن الوزارة ستعلن خلال شهر ديسمبر عن افتتاح مشروع عالمى بمدينة الجيزة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» أنه كان متوقفا منذ فترة طويلة.

وأضاف ان كافة الاكتشافات الآثرية تهدف لتنشيط السياحة الثقافية في مصر، موضحا أن المشروع الذي سيتم افتتاحه خلال الشهر المقبل سيتم الإعلان عن تفاصيله في مؤتمر صحفى عالمى بحضور عدد كبير من القنوات ووكالات الأنباء العالمية.