كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 02:08 صباحاً - خبير مروري يوضح أسباب حدوث حوادث الطرق في مصر

كتبت : شيرين عصملي

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن أسباب الحوادث المرورية في مصر يرجع إلى عدم الالتزام بقواعد المرور، وعدم تخفيف سرعة السيارة خلال هطول الأمطار.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أنه أيضا بسبب عدم استخدام مسحات الزجاج الأمامي والخلفي واستخدام الهواتف المحمولة خلال القيادة، واستخدام الأنوار المبهجة للسيارات، والتوقف بصورة مفاجئة في وسط الطريق.

وتابع الخبير، ان من أسباب حوادث السيارات في مصر يرجع لجهل نسبة كبيرة من قائدي السيارات للثقافة المرورية من مختلف الفئات، موضحا أن عام 2017 شهد 11 ألفا و98 حادثا مروريا.