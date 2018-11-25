كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 02:08 صباحاً - تفاصيل مبادرة تخزين مياه السيول والاستفادة منها-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

شرح اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى، تفاصيل مبادرته الخاصة بتجميع مياه الأمطار والسيول، والاستفادة منها في الزراعة والبناء.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، : «أماكن سقوط الأمطار والسيول معروفة، ويجب إنشاء سدود للاستفادة من تلك المياه».

ولفت إلى ان الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة برئاسة اللواء كامل الوزيرى، قامت بإنشاء عدد من السدود أثناء عملها في المشروعات التي تقام بجبل الجلالة، وجمعت ما يقرب من مليون متر مكعب من مياه الأمطار والسيول، وأنشأوا محطات مياه لاستغلالها في مشروعات جبل الجلالة.

وأكد أن هيئة الطرق والكبارى قامت بإنشاء 4 سدود لتجميع المياه، ويستخدمها أهالي سيناء في الزراعة، وتجمع المياه يستهدف إنشاء مجتمعات زراعية، موضحا أن هيئة الطرق والكبارى وضعت مخططا لتجميع مياه السيول والأمطار.