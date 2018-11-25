كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 02:08 صباحاً - تفاصيل إنشاء صندوق الوقف لتطوير التعليم

كتبت : شيرين عصملي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تسعى لتخصيص مليار جنيه في البداية لصالح الوقف المخصص لتطوير التعليم، بعد الحصول على الموافقات اللازمة وسيتم الطرح للاكتتاب العام».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» تقديم الإعلامية ريهام إبراهيم المذاع على فضائية، cbc « ، أن إنشاء صندوق وقف لتطوير التعليم هو أمر كان مطروحا في برنامج الحكومة الذي عُرض على مجلس النواب، والهدف منه هو إيجاد مصدر لتمويل تطوير العملية التعليمية بجودة عالية، موضحا أن صندوق الوقف مهم من أجل ضمان استمرارية مجانية التعليم.

وأوضح: « رفع جودة العملية التعليمية يزيد التكلفة وطرح الفكرة للاكتتاب نوع من المشاركة المجتمعية من المواطنين الذين يعرفون أهمية التعليم، وأنه سيتم تنظيم حملة دعائية للمصريين بالخارج للمساهمة في صندوق تطوير التعليم».