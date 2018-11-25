كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 02:08 صباحاً - اتفرج.. توفيق عكاشة عاوز مصر تصدر طعمية للخارج

كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي توفيق عكاشة، :"نحن قادرون على تصدير الطعمية للخارج من خلال تجهيز وتعبئة العجينة بشكل جيد".

وأشار عكاشة، خلال برنامج "مصر اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، إلى أن ثقافة الشعب المصري أصبحت تميل إلى الاستهلاك، وليست هناك راغبة في الإنتاج.

وأوضح أن مصر كانت تصدر الرقص الشرقي والاَن تستورده، مضيفًا: "الروس والأرمن يسيطرون الاَن على الرقص الشرقي في مصر".

ولفت إلى أن الرقص الشرقي فلكلور مصري أصيل يجب استعادته من جديد وتصديره للعالم، والتصدي للدعوات التي تهاجم السيدات اللاتي تقبل على هذا الفن.