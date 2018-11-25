كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 12:52 صباحاً - فرجاني ساسي يوجه رسالة اعتذار لجمهور تونس

فرجاني ساسي

أوضح فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي لنادي الزمالك حقيقة خروجه غاضبا أمام المغرب، ويتقدم باعتذار عما بدر فيها.

وكتب فرجاني ساسي عبر حسابه الشخصي على "انستجرام": "أولا، أحب الاعتذار للشعب التونسي وزملائي في الفريق، خاصة فراس شواط (اللاعب الذي شارك بدلا منه في اللقاء) على ما حدث في مباراة المغرب".

وأضاف "أود التوضيح بأن هذا ليس قلة احترام من، بقدر ما هو غيرة على الفريق وحب لبلدي تونس".

لاعب الزمالك أتبع "خسارتان متتاليتان بعدما كنا في القمة أمر يحزنني ويحزن أي شخص يغير على بلاده، لذلك كانت تلك هي ردة فعلي لأنني كنت أريد مساعدة زملائي".

فرجاني ساسي أكمل "أعتذر مرة أخرى لأي شخص يحب تونس أزعجه ما فعله فرجاني ساسي".

وأتم "كل ما في الأمر أنني أحب بلادي، تحيا تونس".