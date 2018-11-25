كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 12:52 صباحاً - عاجل ورسمياً - تأجيل السوبر كلاسيكو إلى الغد
السوبر كلاسيكو
أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كومينبول"، إلغاء مباراة السوبر كلاسيكو بين ريفر بليت، وبوكا جونيورز، والتي كانت ستقام في تمام الساعة الثانية عشر ونصف صباحًا بتوقيت القاهرة على ملعب مونيمونتال، في إياب الدور النهائي من كأس ليبرتادوريس.
وجاء ذلك القرار بسبب اعتداء جماهير ريفر بليت بالحجارة والغاز مسيل للدموع على حافلة بوكا جونيورز، قبل دخولهم ملعب لا مونيمونتال، مما تسبب في إصابة بعض اللاعبين.
وكان اتحاد أمريكا الجنوبية قرر تأجيل المباراة للمرة الثانية لتقام في تمام الساعة 7:15 بتوقيت الأرجنتين (الساعة 12:15 صباحًا بتوقيت القاهرة).
جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 على ملعب لا بومبونيرا معقل بوكا جونيورز ما يجعل لقاء الذهاب مفتوحا لجميع الاحتمالات، خاصة وأن قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض في حالة التعادل غير مطبق في هذه المباراة.
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