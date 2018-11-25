كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 12:52 صباحاً - بالفيديو..عمرو أديب يوجه رسالة للشباب حول الوظائف الحكومية

كتبت : انجي بيومي

تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن نجاح بعض المشروعات التابعة لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلًا إنها قصة نجاح كبيرة للنماذج الناجحة بالإضافة إلى الدولة.

وأضاف "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر": "ماحدش يستنى تعيين من الحكومة، الحكومة مابتعينش حد خلاص والمرتبات الحكومية مالهاش لازمة".

وتابع: "المستقبل لرواد الأعمال، ولأصحاب المشاريع والناس اللي بتخلق دخل خاص بيها من مشاريعها الخاصة".