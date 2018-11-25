كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 12:52 صباحاً - كارلوس تيفيز: مُجبرون على خوض مباراة ريفر بليت

كارلوس تيفيز

أكد كارلوس تيفيز، لاعب فريق بوكا جونيورز، صعوبة لعب مباراة ريفر بليت في إياب نهائي كأس ليبرتادوريسبعد أحداث الشغب من قبل الجماهير.

وقال "تيفيز"، في تصريحات لقناة "فوكس سبورت": "هناك 3 أو 4 لاعبين بإصابات قوية، نريد أن نطمئن عائلتنا أننا بخير لم نعد نركز على المباراة ولا نريد لعبها".

وتابع: "نحن في وضع لا يمكننا لعب مباراة، انهم يجبروننا على لعب هذا اللقاء".

وكانت جماهير ريفربليت هاجمت حافلة فريق بوكا جونيورز قبل المباراة حيث تعرض عدد من اللاعبين للإصابة.