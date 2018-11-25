كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 12:52 صباحاً - بالفيديو.. عثمان ديمبلي يُنقذ برشلونة من الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

برشلونة وأتلتيكو

خطف برشلونة نقطة ثمينة من مضيفه أتلتيكو مدريد بتعادل إيجابي 1-1 في المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم باستاد ملعب واندا ميتروبرليتانو ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الإسباني.

سجل دييجو كوستا هدف التقدم لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 77 بينما سجل هدف برشلونة عثمان ديمبلي في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول، بينما ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 24 نقطة في المركز الثاني "مؤقتا".