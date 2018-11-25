كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 12:52 صباحاً - الصحة: إطلاق المرحلة الثانية من قوائم الإنتظار أول ديسمبر المقبل

معتز عوض

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المستهدف من مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الوصول لـ17 ألف حالة خلال 6 أشهر، وتمكنوا من الوصول لأكثر من 54 ألف حالة حتى اليوم خلال 4 شهور فقط، أي ما يعادل 300% من المستهدف.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن منظومة قوائم الإنتظار تم عملها بمنتهى الدقة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، والتى تتولى الرقابة عليها والإشراف عليها بصفة يوميًا بدءًا من تلقى الشكاوى، وحتى جودة الخدمات، وهي شريك أساسي في نجاح هذه المبادرة.

وتابع، أن قوائم الإنتظار كان بها 700 حالة لقواقع الأطفال، ولم يكن هناك قواقع متوافرة، وجاري توريد 902 قوقعة، تم توريد 482 كمرحلة لأولى، وخلال أيام سيتم توريد 422 آخرين، وخلال أيام لن يكون هناك طفل يحتاج لزراعة قوقعة في مصر، منوهًا إلى أن المرحلة الأولى كانت تستهدف القضاء على القوائم الحالية والتراكمات الموجودة منذ سنوات، وسيتم إطلاق المرحلة الثانية من قوائم الإنتظار أول ديسمبر المقبل كبداية تجريبية، لمنع تراكمات قوائم جديدة طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإستمرار لمدة 3 سنوات.