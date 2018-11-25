كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 12:52 صباحاً - عاجل وهام جدا.. البدري فرغلي يفرح اصحاب المعاشات بخبر سار منذ قليل

عاجل وهام جدا.. البدري فرغلي يفرح اصحاب المعاشات بخبر سار منذ قليل

عاجل وهام جدا.. البدري فرغلي يفرح اصحاب المعاشات بخبر سار منذ قليل

عبر رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات البدري فرغلي، عن سعادته بقرار محكمة القضاء الإداري الأخير والخاص بحجز الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى على حكم محكمة القضاء الإدارى، والقاضي منطوقه بإضافة 80٪؜ من قيمة أخر خمس علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات؛ للحكم في 17 يناير المقبل" قائلًا "إنه أجمل حاجة وكنا نتمناه منذ زمن".

وأشار: قدمنا جميع المستندات التى طلبتها المحكمة، وبالتالى لم يعد هناك مناص للتأجيل، مضيفًا: عقب الإعلان عن الحكم انطلقت هتافات "يحيا العدل والحمد لله، مضيفا احنا تعبنا وقدراتنا المعنوية المادية أصبحت صعبة علينا جدا، فالناس تأتى من جميع المحافظات وهى لا تملك أجرة المواصلات.