كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 11:09 مساءً - مينيتر: أمريكا تحتاج إلى السعودية لإقامة جبهة موحدة ضد إيران
معتز عوض
قال ريتشارد مينيتر، رئيس المعهد الإعلامى الامريكى، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج أن تقيم علاقات مع المملكة العربية السعودية لإقامة جبهة موحدة ضد إيران التى تبنى أسلحة نووية، وتصنع صواريخ شهاب 3، 5 ، لحمل الرؤس النووية وتهديد دول كبيرة .
وأضاف مينيتر خلال لقاءه ، ببرنامج "عاصمة القرار"، مع الإعلامى مشيل الغندور، على قناة الحرة ، أن الاتراك قتلوا المئات من الصحفيين، وقد تركت الولايات المتحدة كل هؤلاء، وتركز حاليا على قضية مقتل خاشقجى، الذى يرتبط بعلاقات مع الإخوان المسلمين .
شكرا لقرائتكم خبر عن مينيتر: أمريكا تحتاج إلى السعودية لإقامة جبهة موحدة ضد إيران على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .