كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 11:09 مساءً - مينيتر: أمريكا تحتاج إلى السعودية لإقامة جبهة موحدة ضد إيران

معتز عوض

قال ريتشارد مينيتر، رئيس المعهد الإعلامى الامريكى، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج أن تقيم علاقات مع المملكة العربية السعودية لإقامة جبهة موحدة ضد إيران التى تبنى أسلحة نووية، وتصنع صواريخ شهاب 3، 5 ، لحمل الرؤس النووية وتهديد دول كبيرة .

وأضاف مينيتر خلال لقاءه ، ببرنامج "عاصمة القرار"، مع الإعلامى مشيل الغندور، على قناة الحرة ، أن الاتراك قتلوا المئات من الصحفيين، وقد تركت الولايات المتحدة كل هؤلاء، وتركز حاليا على قضية مقتل خاشقجى، الذى يرتبط بعلاقات مع الإخوان المسلمين .