كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 11:09 مساءً - ريتشارد مينيتر: إيران وقطر يدعمان كل ما هو ضد السعودية

معتز عوض

أكد ريتشارد مينيتر، رئيس المعهد الإعلامى الامريكى، أن الويات المتحدة حريصة على عدم الإضرار بعلاقاتها بالسعودية، والتخلى عن مئات الملايين من الدولارات قيمة صفقات لأسلحة، وحصول الجانب الروسي أو الصينى عليها، فى حال توتر العلاقة بالسعودية.

وأضاف أنه حال إقدام الولايات المتحدة بمقاطعة السعودية فإن أسعار النفط سوف ترتفع من جديد، بعد إقناع الجانب السعودى بتخفيضها خلال الفترة الماضية.

وأوضح مينيتر خلال لقاءه، ببرنامج "عاصمة القرار"، مع الإعلامى مشيال الغندور، على قناة الحرة ، أن إيران تمول الجانب المناوئ للسعودية، كما ان إيران بجانب قطر مسئولان بشكل كبير عن موت الأطفال فى اليمن من خلال دعم الحوثيين.