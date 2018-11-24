كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 11:09 مساءً - هاتفيًا.. السيسي يبحث العلاقات المشتركة مع نظيره الكيني

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالقارة الأفريقية، لا سيما في ظل التطورات السياسية التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي على وجه الخصوص، حيث تم في هذا السياق تأكيد دعم إحلال السلام في جنوب السودان، وذلك في إطار اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين الأطراف الجنوب سودانية، بالإضافة إلى مساندة جهود تحقيق الاستقرار في الصومال.

كما تم التطرق الي المؤتمر الدولي للاقتصاد الأزرق الذي تستضيفه كينيا في هذا الصدد نهاية الشهر الجاري، والذي تشارك فيه مصر بوفد حكومي رفيع المستوى، حيث تم التوافق حول أهمية موضوعات الاقتصاد الأزرق التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المسطحات المائية في إطار جهود تحقيق التنمية في أفريقيا ودعم الأمن الغذائي والحد من الفقر والإدارة المستدامة للموارد المائية.

وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيسين اتفقا على تكثيف التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي خاصة في مجال التبادل التجاري والاستثمار، فضلاً عن تعظيم آليات التشاور وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا المستجدة على الساحة الإقليمية، لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية المرتقبة للاتحاد الأفريقي خلال عام ٢٠١٩، وفي هذا السياق جدد السيد الرئيس الدعوة إلى نظيره الكيني لزيارة مصر في أقرب فرصة دعماً للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.