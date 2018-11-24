كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 11:09 مساءً - عاجل - تأجيل كلاسيكو بوكا جونيورز وريفير بليت لمدة ساعة ونص

السوبر كلاسيكو

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" رسميا عن تأجيل مباراة اياب نهائي كأس ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز لمدة ساعتين ونصف، وجاء الإعلان عن التأجيل عبر الحساب الرسمي لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وستقام المباراة فى تمام الساعة السادسة بتوقيت الأرجنتين، 12 وربع بتوقيت مصر، وكانت جماهير ريفر بليت قد هاجمت حافلة فريق بوكا جونيورز لحظة دخولها إلى ملعب المونيمونتال قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين فى إطار إياب نهائي كأس ليبرتادوريس.

وفقا لشبكة "TYc" الأرجنتينية فإن جماهير ريفربليت قد استقبلوا حافلة البوكا بالحجارة ورذاذ الفلفل، الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة الأرجنتينية وفض التجمع الجماهيري حول حافلة الضيوف بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وحسب تأكيدات الشبكة فإن لاعبي بوكا جونيورز دخلوا غرفة الملابس بعد أن تعرضوا للاختناق وأن مهاجم الفريق كارلوس تيفيز يعاني من قيء مستمر.

وكان التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما قد حسم مواجهة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "لا بومبونيرا" بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 24 نوفمبر الجاري على ملعب المونيمونتالمعقل ريفربليت.