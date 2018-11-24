كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 11:09 مساءً - شاهد.. أصاله تنشر صوره جديده لتوؤامها "أدم وعلي"

نشرت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة جديدة لأبنائها التوأم "آدم وعلي"، مصحوبة بتعليق: "أتنفس حمدًا لله على ما أهداني".

كما نشرت أصالة صورة أخرى جمعتها مع أخيها معلقة بالقول:"كل سنة وأنت أخي وسندي ورفيقي المسئول عنّي الحنون الكريم الطَّيِّب، الله يخلّيلي قلبك ويسعدك ويعطيك بهالحياة الّلي بتستحقّه من نجاح وتميّز لأنّه متلك قلال".

وطرحت أصالة نصري مؤخرًا أغنيتها الدينية الجديدة "المصطفى" عبر قناتها على موقع يوتيوب، لمدح الرسول (صلى الله عليه وسلم) في ذكرى مولده.

