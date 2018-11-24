كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 11:09 مساءً - محاكمة فنان شهير بتهمة استخدام الأطفال في اعمال جنسية

مشكلة قضائية يعيشها فنان الراب الأميركي ​تيكاشي​ حيث كشف مصدر مقرب منه أنه محتجز منذ يوم الأحد الماضي في قسم المتهمين الخطرين، حيث تتم محاكمته عن مجموعة من الجرائم من ضمنها تجارة المخدرات والسرقة المسلحة وإستخدام الأطفال في أعمال جنسية.

واشار المصدر الى ان تيكاشي البالغ من العمر 32 عاماً، قد يواجه حكماً بالسجن قد يصل لمدة 25 عاماً.

تيكاشي انخرط في تلك الأعمال الجرمية بعد مشاركته مع عصابة أميركية عنيفة معروفة بإسم The Nine Trey Bloods، وهي عصابة تقوم بأعمال جرمية عديدة.

