كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 11:09 مساءً - كيبكو الكويتية تبيع حصتها في أو إس إن التلفزيونية : مستقبل التلفزيون ضباب

عينت شركة مشاريع الكويت (كيبكو)، أكبر شركة استثمارية في الكويت، مصرف غولدمان ساكس، لتقديم المشورة بشأن بيع حصة الأغلبية التي تملكها في مشغل التلفزيون المدفوع OSN. بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة على الموضوع لوكالة رويترز.

وسجلت OSN، التي وقعت هذا العام أول اتفاقية شراكة في المنطقة مع نتفلكس، انخفاضاً بنسبة %71 في الدخل في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر، وفقاً لأحدث النتائج المالية لشركة كيبكو.

وقالت شركة مشاريع الكويت في النتائج التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، ان مجلس إدارة الشركة وافق على الشروع في خطة لبيع حصتها البالغة %60.5 في أسهم مجموعة «بانثر ميديا»، المعروفة باسم OSN، واستعانت بمصرفي استثماري عالمي لهذا الغرض من دون الكشف عن اسم المصرفي.

وتواجه OSN، التي يوجد مقرها في دبي، منافسة شرسة في مجال الترفيه الذي يشهد تغييراً كبيراً شمل الابتعاد عن مزودي التلفزيون المدفوع التقليديين.

ومن خلال حقوق البث في دول عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمتلك OSN أكثر من 180 قناة، وفقاً لموقعها الإلكتروني. وتعتبر مجموعة الموارد السعودية من المساهمين الآخرين أيضاً.

وكان أنوج روهتاجي، مدير الرقابة المالية للمجموعة في شركة مشاريع الكويت، قال في المؤتمر الذي عقد لإعلان نتائج الربع الثالث للمجموعة، إن OSN تواجه طلباً ضعيفاً في أسواقها الرئيسية بسبب القرصنة والعوامل الجيوسياسية والإصلاحات المالية من قبل الحكومات التي أدت إلى خروج عدد كبير من المغتربين من بعض أسواقها الأساسية. وأضاف أن OSN تتخذ إجراءات لخفض التكاليف وجذب عملاء جدد.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تستكشف فيها شركة مشاريع الكويت فرص بيع جزء من حصتها في OSN، ففي عام 2014 قالت الشركة إنها تعتزم البدء في عملية طرح أولي عام لأسهم OSN.