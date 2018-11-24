كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 11:09 مساءً - فقه " الفساء " باب جديد فى علوم الأزهر - تحليل الفساء أهم من تجديد الخطاب

ليس ما حدث فى جامعة الازهر هو ما يشغلنا ، وليست النكتة هى فقط موضوع رسالة الدكتوراة الذرية التى أشادت بها كل العمائم .

لكن ما وراء ذلك هى نوعية تلك العقول التى تفتقت عن تضييع شهور وربما سنوات فى تقديم ما يظن أنه " علم ينتفع به " ، وهو فى الحقيقة لا يعدو كونه يحمل من أسم رسالة الدكتورة نصيبا " ضراط " أو " فساء ".

من ذا الذى يقضى سنوات ليبحث عن الفارق بين أنواع الفساء وقوته وقوة صوته وانواع رائحته وكم يستمر ، وما علاقة هذا بالشرع وأن يتم تصنيف الفساء الحميد من الخبيث ، ومن ذا الذى سيجلس ليحلل نوع الفساء ليرى ان كان يستحق اعادة الوضوء أم لا .... هل انتم تافهون لهذا الحد .. الهذا الحد انتم تستخفون بعقولنا ..لهذا الحد تملكون من ترف الوقت أن تمضوا سنوات فى فقه الفساء ...

اما كان لكم أن تتوقفوا عن الفساء قليلا لتبحثوا فى تجديد الخطاب ... بدلا من تحليل الفساء

ماحدث في جامعة الأزهر يوم 7 إبريل 2015 ليس نكتة.. لقد كان أمراً لايصدقه عقل، وهو أقرب إلى الكوميديا السوداء.. وشر البلية مايضحك..

ففى هذا اليوم تمت مناقشة رسالة للدكتوراه مقدمة من الشيخ (ف.س) وكان موضوعها -صدق أو لاتصدق - الغازات التى تخرج من مؤخرة الشخص (الفساء) !! وكان عنوان هذه الرسالة "الغازات الحميدة من الناحية الفقهية" !! وحصل الشيخ (ف.س) على شهادة الدكتوراه فى الشريعة والقانون بتقدير ممتاز !!

وفى البداية ذكر الشيخ أن التسمية الصحيحة - شرعاً - لهذه الغازات، هى كلمة "الضرطة" !!. وقد قسم الشيخ تلك الغازات إلى نوعين مختلفين.. النوع الأول ينقض الوضوء، والآخر لاينقض الوضوء !!..

وحدد الشيخ مواصفات كل نوع من هذين النوعين بدقة شديدة.. فالغازات التى تنقض الوضوء - حسب قوله - هى الضرطات الملثمة برائحة البيض، أو البصل، أو البسطرمة، أو الكرنب !!.

وهى أيضاً الغازات التى تستغرق وقتاً فى خروجها يزيد عن 4 ثوانى !!. وهى كذلك الغازات التى يصاحبها صوت أعلى من30 ديسبل !!. (الديسبل هو وحدة قياس الصوت في علم الفيزياء)..

ولم يذكر لنا الشيخ، هل يتحتم على كل مسلم، أن يحمل معه جهازا لقياس قوة الضرطة؟.. هل هى 30 ديسبل، أو 29 ديسبل، أو أكثر أو أقل.؟ !! وأما بالنسبة للغازات التى لاتتوافر فيها المواصفات السابقة، فقال عنها الشيخ - لافض فوه - أنها غازات حميدة لاتنقض الوضوء !!

وقسم الشيخ رسالته إلى 8 أبواب

(1) تعريف الضراط،

(2) أنواع الضراط،

(3) حكم الاستنجاء من الضراط،

(4) حكم الضراط فى المسجد،

(5) حكم الضراط فى المجلس،

(6) أثر الضراط على الوضوء،

(7) أثر سلس الضراط على الطهارة والصلاة،

(8) أثر الشك في الضراط على الوضوء..

وقد أشادت لجنة المناقشة بالرسالة، وقالت عنها أنها قد حسمت موضوعا، حير العلماء لأكثر من 1400 سنة وخاصة فيما يتعلق بالصلوات الطويلة مثل صلاة التراويح !!

وأما بالنسبة للسلفيين، فقد رحبوا بالرسالة ترحيبا كبيرا، وأشاد المتحدث باسم الجبهة السلفية بالرسالة، وقال أنه لم ينقصها سوى الإشارة إلى روائح السردين، والثوم، والفول !!

الان لا داعى ان تتساءلون دوما، عن لماذا يقبع المسلمون في ذيل أمم العالم ، فإن عليهم مقارنة نوعيات القضايا التافهة التي تشغل العقل العربي المسلم، بتلك القضايا الجادة التي تشغل العقول فى سائر دول العالم.. فلا يكاد يمر يوم واحد -أو حتى ساعة واحدة- إلا ويبهرنا العقل الغربي، أو اليابانى، أو الصينى ...إلخ باكتشافات مذهلة في كافة المجالات..

لقد كان أحمد شوقي محقا، فى قصيدتة نهج البردة، حين وجه حديثه للنبى قائلاً له:--

شعوبك فى شرق البلاد وغربها ,,,, كأصحاب كهف في عميق سبات

محمود حسنى رضوان..