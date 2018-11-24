سيدات عن طرح "الفياجرا النسائية": "أمال جوزي لازمته إيه؟"

أعلنت إحدى شركات الأدوية العاملة في السوق المحلية عن طرح أول دواء لضعف الرغبة الجنسية لدى السيدات "الفياجرا النسائية"، الأربعاء المقبل، وذلك عقب موافقة وزارة الصحة والسكان، على إطلاقه في الأسواق.

ومن جهتها طرحت "هُن" على السيدات سؤالًا عن مدى تقبلهن للمنتج، وهل سيقبلون عليه أم لا؟.

وقالت إحدى السيدات، (رفضت ذكر اسمها) إنها يمكن أخذ تلك الحبوب، ولكن دون أن تخبر زوجها، قائلة: "هاخدها عادي لو احتجتها بس من ورا جوزي"، بينما أضافت أخرى أنه يمكن الاعتماد عليها في بعض الأوقات، مثل المناسبات، والأعياد التي يرتبط أغلب طقوسها لدى المصريون بإقامة العلاقة الزوجية، قائلة: "ممكن آخده وأخلي جوزي يشتريه كمان".

بينما أعربت إحدى السيدات أن الأمر يباح إذا كان ضروريًا، وتحت بند العلاج، وليس لمجرد الإثارة، قائلة: "ممكن اشتريها لو هي علاجية إنما لو عشان الرغبة ملهاش لازمة أمال جوزي لزمته إيه".

وأجابت أخرى، بأن الأمر طالما تحت إشراف الطبيب فهو أمر عادي، لا حرج منه، قائلة: "أكيد في حالات هتحتاجها لأن في ستات كتير عندهم برود، بالإضافة إلا أن هيوصي بيها دكتور ليهم، مش هتاخدها بمزاجها".

وعلقت إحدى السيدات على الأمر، موضحة أن تلك الحبوب قد تكون مناسبة لمن تعرضن للختان، لأنهن قد يعانين من "برود جنسي" لذا فهم بحاجة لها.

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