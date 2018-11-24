الآثار الجانبية لـ«الفياجرا النسائية»: انخفاض في الضغط واكتئاب

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن "الحبة الروز" أو الفياجرا النسائية سوف تباع في الصيدليات دون روشتة.

وأوضح مصدر طبي، بوزارة الصحة رفض ذكر اسمه، أن المادة الفعالة بالدواء Flibanserin، "الفليبانسرين 100 ملي"، يؤخذ كل يوم مساءً حبة واحدة لمدة 8 أسابيع، وإذا لم يأتي بمفعول يتم إيقاف الدواء.

وأضاف أثناء حديثه لـ "هُن"، من آثاره الجانبية حدوث انخفاض في الضغط، واكتئاب، ولا يجوز تناوله للسيدات بعد سن الـ 45 عامًا.

وتابع: "يتفاعل هذا العقار مع حبوب منع الحمل فلا يجوز تناوله للسيدات التي تتناول حبوب منع الحمل، ولا زال الدواء تحت التجربة في أوروبا ولم يتم الموافقة عليه حتى الآن، ولكنه يباع في أمريكا".

وكانت إحدى شركات الأدوية العاملة في السوق المحلية أعلنت عن طرح أول دواء لضعف الرغبة الجنسية لدى السيدات "الفياجرا النسائية"، الأربعاء المقبل، بعد موافقة وزارة الصحة والسكان، على إطلاقه في الأسواق.

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