زينة تحصل على حكم قضائي ضدّ أحمد عز بشأن مصروف دراسة توأمها.. وهذا هو المبلغ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصلت الفنانة المصرية زينة، على حكم قضائي جديد من غريمها النجم أحمد عز، بعد سلسلة من القضايا التي تخاصم فيها الطرفان بشأن التوأم "عز الدين وزين الدين" الذين تمّ نسبهما إليه.

وألزمت محكمة مصرية اليوم السبت، أحمد عز، بدفع 30 ألف جنيه إسترليني، مصروفات دراسية لتوأمه "زين الدين وعز الدين" من زينة.

وكشف محامي زينة عن المستندات الموقّعة بتاريخ 12 أكتوبر في العام 2016 والتي قضت بمنع أحمد عز طفليه من السفر للخارج والذي قضى فيه بالرفض.

كما استعرض المحامي صورة ضوئية من مستند آخر والصادر بتاريخ 24 يوليو 2017 في ذات الأمر، والذي قضى فيه هو الآخر بالرفض، لتأكيد إقرار عز بثبوت الزوجية والنسب.

يأتي ذلك بعد الحكم القضائي الذي حصلت عليه زينة بالطلاق من عز، وذلك بعد قرار المحكمة بإثبات زواجهما ونسب الطفلين للفنان الشاب.

يُذكر أن عز لم يعترف في أيّ تصريح له حتى هذه اللحظة بأبوته للطفلين، حيث يحرص من حين لآخر على إنكار علاقته بهما.