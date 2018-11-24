المطربة بلقيس تتألق بفستان موف في أحدث جلسة تصوير لها

كشفت المطربة بلقيس فتحي عن أحدث جلسة تصوير قامت بها مؤخرا حيث قامت بنشر مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تباد الصور "إنستغرام" من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ,وظهرت بلقيس خلال الصور بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية فستان "موف"، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

من ناحية أخرى تضع حاليا "بلقيس" اللمسات النهائية على أغنية جديدة تحمل اسم "قالوا أشياء" لطرحها فيديو كليب خلال أيام.