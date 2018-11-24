هل تفقد الفواكه قيمتها الغذائية عند تحويلها لعصائر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ضي جمال

تحتوي الفواكه على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم وبنائه، وقد نتناولها في صورتها الطبيعية أو تحويلها إلى عصائر، فهل تفقد قيمتها الغذائية عند عصرها؟

قالت الدكتورة داليا النبهاوي، أخصائي التغذية العلاجية وعضو فريق"Bloom - The Diet Experts" بمراكز In Shape، إن العصائر الطازجة تعتبر وجبة غذائية مفيدة، ومن التوصيات العلمية الحصول على عصائر طبيعية ما بين كوب ونصف إلى كوبين يوميًا.

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