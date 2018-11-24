كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - الأهلى: مدرب أجنبي خلال أيام.. ولاعبين جدد في يناير المقبل
معتز عوض
قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الكابتن محمود الخطيب يتابع كافة القرارات الخاصة بالنادي الأهلي.
وأضاف " مرجان " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" نحن نضع أيدينا على الأخطاء و نحافظ على النادي الأهلي، ولدينا مباريات في الدوري ذات أهمية كبيرة، ومن يقصر في حق النادي الأهلي سيحاسب".
وتابع:" نسعى لمعالجة أخطائنا، و نحافظ على أقصى درجة ممكنة من مبادئ النادي الأهلي ونعمل على تعديل المسار وسيكون هناك مفاجئات مرضية لجمهور النادي الأهلي وأعضاء الجمعية العمومية ".
وأكمل:" مدرب أجنبي للأهلي خلال أيام، ولاعبين جدد في شهر يناير المقبل".
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