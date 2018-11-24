كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - التشكيل الرسمي لقمة برشلونة وأتلتيكو مدريد بالليجا

ميسي وجريزمان

يستضيف فريق أتليتكو مدريد على ملعب واندا ميترو بوليتانو نظيره فريق برشلونة اليوم السبت في قمة مباريات الاسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الاسباني الدرجة الأولى، في مباراة تأتي بعد فترة توقف دولي إستمرت اسبوعين.

برشلونة رغم العثرات العديدة في إنطلاقته هذا الموسم، إلا أنه يتواجد في الصدارة برصيد 24 نقطة، ولو بفارق نقطة واحدة فقط عن ثلاثة فرق تلاحقه، منها منافسه اليوم أتليتكو مدريد الذي يتطلع لإنهاء معاناته أمام برشلونة في الليغا.

فريق برشلونة يتطلع لفوز في هذه المباراة، سيجعله يبتعد في الصدارة، ويعطيه دافع معنوي لتجاوز فترة الترنح التي مر بها مؤخراً، فيما سيحاول فريق أتليتكو مدريد لتحقيق الفوز رغم غياب ثنائي قلب الدفاع الأساسيين غودين وخيمينيز.

تشكيلة برشلونة الرسمية ::

شتيغن

البا – اومتيتي – بيكيه – سيميدو

بوسكيتش

آرثر – روبرتو

فيدال

سواريز – ميسي

تشكيلة أتليتكو مدريد الرسمية ::

اوبلاك

لويس – لوكاس – سافيتش – آرياس

ليمار – رودري – كوكي – ساؤول

جريزمان – كوستا