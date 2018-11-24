كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - بالفيديو.. شالكة يمطر شباك نورنبورغ بالخمسة في الدوري الألماني

شالكة

حقق فريق شالكة المتعثر هذا الموسم مساء اليوم السبت فوز هام ومستحق على حساب ضيفه فريق نوريمبيرغ بنتيجة ( 5-2 ) ، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب فيلتينس آرينا ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الألماني.

شالكة بهذا الفوز رفع رصيده إلى 13 نقطة ليتقدم إلى المركز المركز الرابع عشر في سلم الترتيب، وأصبح أقرب إلى فرق وسط الترتيب، أمام فريق نورنبيرغ فقد تجمد رصيده عند 9 نقاط ليبقى متواجد في المركز الخامس عشر في الترتيب.

أصحاب الأرض إفتتحوا التسجيل في الدقيقة الـسادسة والعشرين من عمر المباراة عن طريق المهاجم ستيفين سكرزيبكسي، وأضاف لاعب الوسط المغربي أمين حارث الهدف الثاني للفريق الأزرق في الدقيقة الثانية والثلاثين.

وتمكن الضيوف من تقليص الفارق في الدقيقة 38 عن طريق بالاسيوس، ولكن شالكة أعاد الفارق في الدقيقة 70 عن طريق برغشتالر، وقلص نورمبيرغ الفارق بواسطة زريلاك، ولكن شالكة أضاف الرابع والخامس بواسكة سكرزيبكسي واكزييكا.