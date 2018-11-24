كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - بالفيديو.. توتنهام يصعق تشيلسي بثلاثية ويكبده الهزيمة الأولى بالموسم

توتنهام

حقق فريق توتنهام هوتسبر فوزًا ثمينًا على نظيره تشيلسي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي استضافها ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن والتي أقيمت في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

افتتح ديلي آلي أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة من عُمر اللقاء برأسية رائعة بعد عرضية اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن.

في الدقيقة الـ 16 نجح المهاجم الدولي الإنجليزي في مضاعفة النتيجة للسبيرز بتسديدة قوية لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

حاول البلوز تقليص الفارق في الشوط الثاني ولكنهم اصطدموا مبكرًا بهدفٍ ثالث من توتنهام عن طريق اللاعب الكوري سون هيونج مين.

وفي الدقيقة 85 أحرز المهاجم الفرنسي أوليفير جيرو هدف حفظ ماء الوجه لتشيلسي ولكنه لم يسعف زملائه في تقليص الفارق وتحقيق التعادل في الدقائق المتبقية القليلة.

بهذه النتيجة نجح توتنهام في رفع رصيد نقاطه إلى 30 نقطة ليحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب فرق البريميرليج، بينما تراجع تشيلسي للمركز الرابع بعد أن تجمد رصيده عند 28 نقطة.