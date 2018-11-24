كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - الأهلى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ"بيبو"

معتز عوض

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بخير وبصحة جيدة، ومنذ اليوم الأول طمأنّا الجميع على صحة الخطيب.

وأضاف " مرجان " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" أبلغنا الخطيب عقب إجرائه للعملية الجراحية برسالة لجماهير النادي الأهلي ومحبيه، معربا عن شكره وامتنانه لدعاء الجميع له".

وتابع:" الطاقم الطبي طلب بقاء الخطيب 10 أيام في المستشفى للإطمئنان على صحته وهو متواصل معنا ومع أعضاء مجلس الإدارة بصفة مستمرة، وفي القريب العاجل سيعود إلى أرض الوطن، وتحدثت معه بصفة شخصية وتحدثت معه صباح اليوم لمتابعة أعمال النادي الأهلي".