كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - "حماية المستهلك" يحذَّر التجار من العروض الوهمية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون

معتز عوض

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قام بتوعية المواطنين، لحمايتهم من أي عروض وهمية، وحذَّر التجار من العروض الوهمية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وأضاف "عبد المعطي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بعض الأماكن كان بها زحام وتجمعات ولكن الأحوال الجوية السيئة أدت إلى انخفاض معدل إقبال المواطنين على المحال التجارية.

وتابع:" لم نتلق بلاغات سلبية تفيد بتواجد عروض وهمية في عروض الجمعة البيضاء، وقمنا بتوعية الجمهور وتحذيرهم من العروض الوهمية، وعلى المواطن النظر في الفاتورة الموضح بها السعر قبل وبعد التخفيض وعلى المحال التجارية توضيح تلك الأسعار تفاديا للعروض الوهمية".

أشار عبد المعطى إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد محلات العروض الوهمية، ويمكن للمواطنين التواصل مع الجهاز عبر الخط الساخن 19588 لتقديم الشكاوى والاستفسارات حول الجمعة البيضاء، التى كان فيه الإقبال كبيرا على الملابس".