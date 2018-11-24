كتب ياسر ابراهيم - السبت 24 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - بالفيديو.. شيكابالا يُحرز هدف عالمي في الدوري اليوناني
شيكابالا
أحرز النجم المصري، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، المحترف في صفوف أبولون سميرني اليوناني، هدفا عالميا، في مرمى باناثانايكوس، في الجولة الـ11 من الدوري اليوناني.
وجاء هدف شيكا في الدقيقة 67 من تسديدة صاروخية من داخل المنطقة.
ويعتبر هدف شيكابالا، هو الأول له مع فريقه، الذي انتقل له مؤخرا على سبيل الإعارة من الزمالك.
ولم يشفع هدف شيكا لفريقه، إذ خسر بخمسة أهداف مقابل هدف.
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شيكابالا يُحرز هدف عالمي في الدوري اليوناني على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .