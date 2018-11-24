تزوجت 7 مرات واكتشفها أحمد مظهر.. 14 معلومة عن "قطة الشاشة" ميرفت أمين

عرفتها الشاشة الفضية في الستينات، فأصبحت أيقونة للأنوثة والأناقة، ساعدها في ذلك دقة اختيارها لأدوارها، فبرعت في دور "زوجة رجل مهم، المرأة المخدوعة، السيدة الحالمة، الأم والجدة"، والعديد من الأدوار المميزة، التي قدمتها "قطة الشاشة" الفنانة ميرفت أمين.

وتحتفل أمين، اليوم، بعيد ميلادها الـ72، ويرصد "هُن" أبرز محطات ميرفت أمين:

- ولدت ميرفت أمين عام 1946 في محافظة المنيا، لأب مصري وأم اسكوتلندية.

- تُدعى ميرفت محمد مصطفى أمين.

- حصلت على ليسانس آداب من جامعة عين شمس.

- بدأت الكشف عن مواهبها التمثيلية على مسرح الجامعة، واكتشفها الفنان أحمد مظهر، وقدمها للسينما.

- كانت أولى أعمالها فيلم "نفوس حائرة" عام 1968.

- وقفت أمام "العندليب" في فيلم "أبي فوق الشجرة" عام 1969.

- شاركت العديد من الفنانون الكُبار خلال مسيرتها الفنية، أبرزهم الراحل أحمد زكي، نور الشريف، يحيى الفخراني، محمود عبدالعزيز، وحسين فهمي.

- تزوجت من المطرب السوري موفق بهجت، عام 1970 إلا أنه سافر إلى لبنان بعدها، وتم القبض عليه في قضية مخدرات شهيرة.

- تزوجت للمرة الثانية من عمر خورشيد ثم انفصلت عنه.

- عقب الانفصال من خورشيد، تزوجت "أمين" من رجل الأعمال مصطفى سيد الصاوي.

- تزوجت للمرة الرابعة من الفنان محمود قابيل، ولكنها انفصلت عقب مدة قصيرة.

- تزوجت للمرة الخامسة من الفنان حسين فهمي، وذلك خلال مشهد من فيلم "مكالمة منتصف الليل" عام 1978، ليعودا عقب تصويره لمنزل الزوجية، ثم انفصلت عنه في عام 1986.

- لديها ابنة وحيدة من حسين فهمي، وهي منة الله حسين فهمي.

- عقب انفصالها عن حسين فهمي تزوجت للمرة السادسة من المنتج الفلسطيني حسين القلا، ثم انفصلا.

- كانت آخر زيجاتها من رجل الأعمال مصطفى البليدي، إلا أن انتهت بالطلاق أيضا.

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