متخصصون يوضحون تأثير الفياجرا النسائية "الحبة الروز"

قالت الصيدلانية نيفين محمد، إن "الحبة الروز" أو الفياجرا النسائية هي دواء جديد سيطرح في الأسواق، الأربعاء المقبل، والمادة الفعالة بها تسمى "الفليبانسرين" تعمل على الناقلات العصبية في الدماغ، ما يؤدي إلى رفع الرغبة الجنسية لدى النساء.

وقال الدكتور خالد النمرسي، أستاذ طب النساء والتوليد والعقم، وزميل الكليه البريطانية في طب النساء والتوليد، إن المادة الفعالة التي تستخدم فيما يسمى "الحبة الروز"، التي تساعد في تنشيط الرغبة الجنسية لدى السيدات تسمى "Flibanserin"، وكانت تستخدم سابقا في علاج الاكتئاب.

وأضاف النمرسي لـ"هن"، أن منظمة الأدوية والغذاء الأمريكية "FDA" حذرت من استخدامه، لما له من أضرار عند الاستخدام المستمر.

وحذر من استخدامات الدواء بشكل مطلق دون اللجوء لطبيب النساء المتابع للحالة الصحية للسيدة، موضحا أنه لا يحبذ أن تؤخذ قبل سن انقطاع الطمث أو حالات "سن اليأس".

وأشار إلى أن هناك أعراض جانبية يجب مراعتها لهذا الدواء، هي النعاس والقيء، ويحذر استخدامه للسيدات اللائي يعانين من أمراض الكبد أو الكلى.

وكانت إحدى شركات الأدوية العاملة في السوق المحلية، أعلنت عن طرح أول دواء لضعف الرغبة الجنسية لدى السيدات "الفياجرا النسائية"، الأربعاء المقبل، بعد موافقة وزارة الصحة والسكان، على إطلاقه في الأسواق.

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