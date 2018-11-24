هاني الناظر يحذر من خطورة كريمات فرد الشعر: تسبب السرطان

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، من خطورة استخدام كريمات فرد الشعر تحت مسمى "الكرياتين، الكولاجين"، أو غيرها سواء للكبار أو الأطفال.

وأضاف الناظر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن كل الدراسات العلمية أظهرت أن هذه الكريمات مع تكرار استعمالها تؤدي إلى تساقط الشعر بشكل كبير وتكون فراغات بفروة الرأس، كما أنها تؤدي أيضا إلى تقصفه وضعفه وسهولة تكسره.

وتابع: "لاحظنا حالات حساسية جلدية مؤلمة تصيب فروة الرأس وجلد الوجه في عدد كبير من الحالات إلا ان الاخطر من هذه المشاكل هو خطورة احتمال الإصابة بالسرطان نتيجة احتواء تلك الكريمات على مادة الفورمالين المسرطنة والتي تستخدم في حفظ الجثث بكليات الطب وهذه المادة لابد من وجودها في كريمات فرد الشعر لأنها المسئولة عن استمرار الشعر مفرود لعدة شهور".

واستطرد: "بدونها فإن الشعر الذي تم فرده بالكريم يعود لطبيعته الخشنة مع أول شطف له وعليه فإنه من المستحيل أن يكون هناك أي كريم لفرد الشعر خالي من الفورمالين (زيرو فورمالين ) أو أي مادة كيميائية أخرى تثبت الشعر مفرودا".

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