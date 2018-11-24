نصائح مُهمِّة للجمع بين ارتداء الفساتين القصيرة مع الجوارب الطويلة

لا يوجد أفضل من استيقاظكِ في الصباح لتجدي أن ملابسك جاهزة للارتداء دون عناء أو تفكير، ولذلك تقدم محررة صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية، فيكتوريا موس، 7 نصائح لإقران ارتداء التنانير والفساتين القصيرة الضيقة مع الجوارب الطويلة، وبخاصة مع اقتراب موسم الاحتفالات وسقوط الثلوج والصقيع.

تقول موس: "ربما سمعت عن الأسطورة الحضرية القائلة إن السيدات في ولاية نيويورك الأميركية يرتدين التنورات الضيقة القصيرة بطول 6 بوصات، والتي تكشف عن الركبة، وسط العواصف الثلجية، أنا نفسي رأيت ذلك"، وتضيف: "وفي بعض الأحيان مجرد التفكير في اختيار الجوارب السوداء النايلون يعد أمرا صعبا، فهذه الجوارب سهلة الخرق، وبخاصة التي يصل طولها إلى الفخذ، مما يبعدك عن ارتداء التنورات القصيرة لأسابيع، وربما هذا الزوج من الجوارب يدفعك إلى الوقوف في زاوية في محطة مترو وسط لندن، نظرا لتمزقها، فلا يمكنك حتى المشي ثلاث خطوات".

وتشير موس: "تقدم علامتا فليك Falke وولفورد Wolford جوارب باللون الأرغواني يمكنها تحمل الطقس شديد البرودة، كما أنها مصنوعة من أقمشة ثقيلة وذات جودة عالية، لذا تستحق هذه الجوارب رؤية الضوء، كما أنها تدفي الكاحلين في هذه الظروف الجوية".

وتوضح موس: "إذا كنت تشعرين بالبرد، فدعيني أقترح عليك علامة تجارية جديدة تدعى هايست Heist، والتي تقدم جوارب رائعة، ولديها مجموعة حديثة، تبدأ المقاسات من 4 حتى 24، لا تتردي في اقتناء جوارب من هناك".

وتلمح موس: "نصيحة بعيدا عن اختيار الجوارب، واصلي نشر صورك عبر تطبيق "إنستغرام"، ولا تتمني عودة الصيف، أو مواصلة القول بأن السماء في الصيف زرقاء وتتحول إلى رمادية في الشتاء، استمتعي فقط بالطبيعة والثلوج، فهذه دورة الحياة، انشري صور الثلوج".

وتضيف: "لديّ أخبار رائعة، الجوارب السميكة السوداء، والتي كانت اختفت من على منصات عروض الأزياء خلال الفترة الماضية، لقد أعادتها دار الأزياء الفرنسية شانيل، مرة أخرى، وكذلك دار الأزياء الإيطالية فيرزاتشي، وجوليان مور، وكما ذكرت سابقا الجوارب الأرجوانية من ولفورد، والتي يبلغ سعرها 27 جنيها إسترلينيا".

وتوضح موس: "بمجرد ذكرنا للتنورات الضيقة، ستتذكرين على الفور مدى احتياجك للجوارب ناعمة الملمس، وبالطبع هناك الكثير من العلامات التجارية التي تقدم هذا النوع من الجوارب، وأنا شخصيا ممتنة لهم، ومن بين هذه العلامات M&S، والتي يبلغ سعرها 6 جنيهات إسترلينية".

وتختتم موس قائلة: "وبالعودة إلى دفء فصل الشتاء، تستمر الجوارب في تشكل لغز كبير، ونصيحتي للحفاظ عليهم، من الأفضل غسلها في حقيبة شبكية أو قماش، فهذه الجوارب تمنح التنورة حياة جديدة، كما أن الجوارب الجيدة تعفيك من عملية مواصلة البحث عن غيرها".

ترجمة الصور:

النجمة جوليان مور ترتدي الجوارب الثقيلة في إحدى الفعاليات في طوكيو في سبتمبر/ أيلول.

الجوارب في عرض أزياء شانيل خريف/ شتاء 2018.

ترجمتها (الصورة تعود لمؤسسة غيتتي) ولكن يمكن القول (النجمة سلمى حايك ترتدي جوارب سوداء في إحدى الفعاليات).

الجوارب السوداء في عرض أزياء فيرزاتشي خريف/ شتاء 2018.