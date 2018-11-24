الأنصاري تنتقد فستان إلهام شاهين في مهرجان القاهرة

كشفت خبيرة المظهر الإستايلست عبير الأنصاري في حديث خاص ل " لايف ستايل" عن أسوء إطلالات للفنانين في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40.

وقالت: تعتبر الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي هي الأكثر تنظيماً، وتعتبر مثابة عودة قوية، ومن الملاحظ في هذه الدورة اهتمام قطاع كبيرة من الفنانين على الحضور، مع بذل جهد كبير من جانبهم للظهور في مظهر يليق بالمهرجان، ولكن للأسف هناك بعض الإطلالات التي لا تليق تماما بالسير على السجادة الحمراء أو حضور هذا المهرجان الضخم.

من هذه الإطلالات إطلالة الفنانة "فيفي عبده" للأسف إطلاله سيئة للغاية ولا يوجد أي شيء موفق بها سواء اللوك أو الشعر أو المكياج أو الفستان أو الإكسسوار وأعطيها سالب 10 كتقييم.

أيضا الفنانة "سما المصري" اختيارها للمظهر الفرعوني لا تناسب حضور مهرجان ولكن تناسب حضور حفلة تنكرية مقتبسة من فيلم كليوباترا، وأعطي لها سالب 10 كتقييم.

أما الفنانة والنجمة "رانيا يوسف" فالمظهر لا يمكن وصفه إلا بـ "سمك لبن تمر هندي" وغير ملائم تماما للمهرجان، وغير ملائم أيضا للمناخ، فضلا على أنه لا يوجد معالم واضحه له، فأعتبره محاوله لفت نظر غير ناجحة، أعطي لها سالب 5 كتقييم.

أيضا الفنانة "إنجي علي" مظهرها كان عادي وارتدت فستان بقماشة رخيصة أقرب إلي قمصان النوم، ولا تلائم التواجد على السجادة الحمراء، من الممكن أن يناسب حضور سهرة في منزل صديقه لها، وليس مهرجان، أما الإكسسوار فقد تناسب مع الفستان، والمكياج أيضا ملائم ، وموديل الفستان مناسب لقوامها، أقيمها ب 4 درجات من 10.

أما الفنانة التونسية "عائشة بن أحمد" قصة الفستان غير ملائمة معها مع قماش رخيص، والشعر كان يحتاج أن يكون مرفوع حتى يتناسب مع الموديل، حتى يعطي له أناقة، والإكسسوار جيد، والمكياج جميل، أعطي لها 5 درجات من 10.

الفنانة "غادة عادل" لا أدري ما حدث لها مؤخرا، لكن اختياراتها خاطئة جداً، الفستان غير جميل وغير مناسب لقوامها، والشعر كارثي، والمكياج عادي ، أقيمها بـ3 من 10.

الفنانة الحبيبة "إلهام شاهين" ارتدت فستان غير مناسب لقوامها تماماً، وكذلك لونه، وستايل الشعر لم يكن مناسب لوجهها، واحتيار الإكسسوار خاطئ تماما، والمكياج جميل، أقيمها بـ3 من 10 من أجل المحاولة.

الفنانة اللبنانية نور ارتدت موديل غير مفهوم، وعلى الرغم من إن لونه يناسب لون بشرتها، إلا أنه غير ملائم لقوامها الجميل، والشعر مناسب والاكسسوارات غائبة، وغرابة لتصميم سلاح ذو حدين، أعطي لها 2 من 10.

وفي النهاية اقدم مجموعة من النصائح من أجل السجادة الحمراء، وهي إن الإبهار مطلوب في الإطلالة على السجادة الحمراء وليس ارتداء ملابس العفاريت، واختيار الإكسسوار الملائم يزيد من جمال الإطلالة ويضفي عليها فخامة، أيضا الشعر وملائمته للموديل هام للغاية لأنها من الممكن أن يفسد المنظر العام، وأخيرا الجلد وقماش اللاميه من أهم صيحات الموضة في شتاء 2019.