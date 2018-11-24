تقيؤ الطفل للدواء مشكلة لها حل.. اتبعي هذه النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء أبو بكر

الأطفال الرضع أو صغار السن كثيرًا ما يحتاجون إلى تناول أدوية عن طريق الفم، إلا أن المشكلة التي تُزعج الكثير من الأمهات هي تقيؤ الطفل الدواء بعد تناوله الجرعة المحددة.. فكيف تتعامل الأم مع هذه المشكلة؟

الدكتور عاطف السيد، أستاذ واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بجامعة الأزهر، قال إن تقيؤ الطفل للدواء قد يرجع إلى مذاقه المر أو أن طعمه غير مستساغ بالنسبة له، وقدم عدة نصائح لتجنب تلك المشكلة قدر الإمكان، منها:

- خلط الجرعة المحددة من الدواء مع ملعقة من اللبن، خاصة إذا كان مذاقه غير مستحب، أكد السيد أن ذلك لا يؤثر على فاعلية الدواء بأي شكل من الأشكال.

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